URIAH HEEP – 50 de ani de muzica rock la Bucuresti

Stiri pe aceeasi tema

- Analiza CSALB 27 octombrie 2021, București. In primele noua luni ale anului, 445 consumatori au parcurs intregul proces de conciliere (depunere cerere, negociere, hotarare finala acceptata de ambele parți) ori au ajuns la o ințelegere amiabila direct cu bancile/IFN-urile, dupa ce au apelat la Centrul…

- O mai ții minte pe Irina Nicolae din trupa A.S.I.A? Vedeta nu mai arata deloc ca pe vremuri. Și-a schimbat complet look-ul. Ce face și cum arata Irina de la A.S.I.A Irina Nicolae are 43 de ani și este celebra in Romania pentru trupa A.S.I.A, din care a facut parte. Ea era celebra pentru coafura […]…

- Renumita trupa britanica Placebo revine la Bucuresti pe 14 iulie 2022 la Romexpo, in aer liber. Placebo este o formatie de muzica rock alternativ.Dupa showul sold out de la Arenele Romane de acum cativa ani este momentul sa ascultam o trupa emblematica a generatiei noastre pe o scena mai mare, la Romexpo.…

- Celebra impresara de fotbal Anamaria Prodan a reușit ceea ce puține femei se incumeta sa faca: sa se impuna intr-un domeniu guvernat de barbați. Inca de cand a intrat in fotbalul romanesc, vedeta nu s-a lasat intimidata de faptul ca era inconjurata doar de barbați și și-a vazut de drumul ei. Acum, soția…

- Elena Merișoreanu trece prin momente dificile dupa ce a fost diagnosticata pozitiv cu virusul COVID-19. Celebra cantareața de muzica populara se afla internata la Spitalul Matei Balș din Capitala de cateva zile. Care este starea ei actuala de sanatate. Cum se simte Elena Merișoreanu dupa ce a facut…

- Echipele Romaniei se afla, dupa meciurile de vineri, inca in cursa de calificare in semifinalele finalei circuitului mondial de tineret FIBA 3x3 U23 Nations League, gazduita de Sala Unirii din Palatul Parlamentului din Bucuresti. La masculin, Romania U-23 (Daniel Mainea, Cristian Mainea, Alexandru Coconea…

- Anca Parghel s a nascut la 16 septembrie 1957, Campulung Moldovenesc. Ea a fost o cantareata si profesoara de jazz, fosta sotie a pictorului Virgiliu Parghel.Dupa ce a terminat Liceul de Muzica din Iasi, si a continuat studiile la Conservatorul de Muzica, tot din Iasi, unde si a dat licenta cu lucrarea…

- Ziua și accidentul in București! Din cauza neadaptarii și neatenției un șofer a produs un accident grav in Capitala, in urma caruia a deraiat și un tramvai. Incidentul s-a petrecut in sectorul 6, din București. Primele informații spun ca in urma accidentului dauo persoane sunt ranite, iar tramvaiul…