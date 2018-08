Uri Avnery, cunoscut militant pacifist israelian, a murit Jurnalistul si militantul pacifist israelian Uri Avnery, atacat dur in tara sa in anii 1980 pentru ca a realizat un interviu cu liderul palestinian Yasser Arafat, a murit in noaptea de duminica spre luni la Tel Aviv, la 94 de ani, a anuntat o sursa spitaliceasca, informeaza AFP. Personaj central al miscarii pacifiste israeliene, Uri Avnery a declansat o adevarata furtuna dupa ce a realizat, in iulie 1982, ceea ce a fost prezentat drept primul interviu al lui Arafat pentru o publicatie israeliana, Haolam Haze, pe care el o conducea. Avnery a fost unul dintre primii israelieni care s-a… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

