- UPDATE La U.P.U. a Spitalului Județean de Urgența Buzau au fost transportate 3 persoane, victime ale unui accident rutier. Este vorba despre o femeie in varsta de 33 de ani, din Focșani, si cei doi copii ai sai, in varsta de 4 ani, respectiv 7 ani. Cele 3 victime au fost ranite usor, mamica a suferit…

- Doi copii, in varsta de 1 an și 8 luni, respectiv 8 ani, au fost raniți azi, dupa ce au cazut dintr-un tractor care s-a rasturnat pe Valea Motrului, in comuna gorjeana Vagiulești. Copiii erau pasageri in tractorul care circula pe un drum comunal. Un echipaj de poliție a fost trimis la fața locului pentru…

- Sambata, 30 ianuarie, in jurul orelor 21.30, polițiștii din Baia Mare au intervenit la un accident rutier produs pe strada Piața Revoluției la intersecție cu strada Culturii. La fața locului polițiștii au constatat faptul ca doua autoturisme au intrat in coliziune. Unul dintre autoturismele implicate…

- UPDATE – Inca o persoana carbonizata a fost descoperita la Matei Balș. Știrea inițiala, mai jos. Planul roșu a fost activat vineri dimineața la Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. „Matei Balș”, dupa ce un incendiu major a izbucnit la parterul Pavilionului V. Acolo erau adapostiți 102 de…

- Un barbat de 25 ani, din Cirlibaba, in timp ce se deplasa cu bicicleta, pe DC 86B in comuna Carlibaba, din directia Carlibaba spre Carlibaba Noua, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, s-a dezechilibrat, a parasit prin stanga partea carosabila, dupa care a cazut in afara drumului. In urma…

- Locuitorii celui mai nordic oras din Romania au ramas fara medic pediatru. Micutii cu probleme de sanatate, sunt nevoiti in aceste conditii sa bata aproape 50 de kilometri pentru asistenta medicala de specialitate.

- Doi copii, o fetita de 5 ani si un baiat de 12 ani, au suferit arsuri de gradele I și II dupa ce s-au oparit cu apa clocotita, precizeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud. Incidentul s-a produs…