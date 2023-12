UPDATE: Accident grav pe strada Traian. O persoană este inconștientă UPDATE 19.50: Victima accidentului de pe Traian avea probleme cardiace Banuiala polițiștilor a fost confirmata dupa ce persoana aflata la volanul mașinii și-a revenit. Aceasta a povestit ca are probleme cardiace și i s-a facut rau la volan. Pentru a evita o tragedie, a preferta sa traga de volan și sa paraseasca partea carosabila. ULTIMA […] Articolul UPDATE: Accident grav pe strada Traian. O persoana este inconștienta apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

