- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, spune ca nu are in plan o viitoare candidatura la președinția Romaniei, insa daca PSD considera ca ar putea fi unul dintre candidații potențiali nu are nicio problema in privința unei astfel de decizii.

- Veste soc de la Sibiu: Danut Coman a demisionat, vineri, 12 august, din functia de presedinte al clubului FC Hermannstadt, ca urmare a problemelor financiare cu care se confrunta gruparea sibiana si a refuzului autoritatilor si companiilor private locale de a oferi sprijin. „Am sperat ca revenirea in…

- Catalin Drula, noul președinte al USR, are ambiții mari pentru anul electoral 2024 și spune ca USR vrea sa dea premierul Romaniei. USR isi propune sa dea urmatorul premier al Romaniei dupa alegerile din 2024, a declarat sambata noul presedinte al partidului, Catalin Drula. El a fost intrebat daca vede…

- Procuratura Anticorupție (PA) anunța ca ieri, 13 iulie, a fost terminata urmarirea penala in privința fostului președinte al Curții Supreme de Justiție, Ion Druța, care a fost pus sub invinuire pentru savarșirea infracțiunii de imbogațire ilicita. Potrivit Procuraturii, in procesul de efectuare a urmaririi…

- Ministrul agriculturii, Adrian Chesnoiu, suspectat de DNA ca a aranjat concursuri de angajare in minister, a anunțat joi, pe Facebook, ca iși da demisia din funcție și se „autosuspenda” din PSD, dar susține ca nu a savarșit nicio fapta de natura penala sau de corupție și le cere deputaților sa voteze…

- Deputatul și fostul candidat pentru funcția de primar al municipiului Balți, Marina Tauber, i-a cerut in mod public demisia actualului primar al orașului, Nicolai Grigorișin. Anunțul a fost intr-o conferința de presa, organizata in fața primariei orașului. Potrivit ei, la jumatate de an de la preluarea…

Ionel Arsene s-a autosuspendat din functia de presedinte al filialei PSD Neamt, in urma incidentului de la Lutca, unde un pod aflat in administrarea Consiliului Judetean, ce fusese reabilitat in urma cu cateva luni, s-a prabusit.