Alin Crețu a solicitat Tribunalului Ilfov intrarea in insolvența a firmei sub care compania aeriana AirConnect iși desfașoara activitatea comerciala. Alin Crețu deține 15,39% din Air Connect Aviation Group SA, fiind unul dintre cei șapte acționari ai companiei. El a intrat in acționariatul AirConnect in data de 27 iulie 2022 cu un aport de un milion de lei la capitalul companiei. Se pare ca Alin Crețu se afla in conflict cu un alt acționar Tudor Constantinescu. Acum doua luni, RAMS Center SRL, proprietara companiei aeriene HelloJets, a fost numita administrator a companiei Air Connect Aviation…