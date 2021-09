Membrii Uniunii Nationale a Societatilor de Intermediere si Consultanta in Asigurari (UNSICAR) au ca prioritate pe termen scurt asigurarea sprijinului clientilor cu polite incheiate City Insurance si a pagubitilor acestei companii, potrivit unui comunicat al organizatiei. "Uniunea Nationala a Societatilor de Intermediere si Consultanta in Asigurari (UNSICAR) a luat nota de decizia Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) privind masura retragerii autorizatiei de functionare pentru City Insurance, in urma respingerii planului de redresare intocmit de catre companie. Membrii UNSICAR…