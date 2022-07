Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de fotbal a Universitații de Vest din Timișoara, reprezentand Romania la Jocurile Europene Universitare ce se desfașoara in aceasta perioada in Polonia, la Lodz, aduce cel mai bun rezultat obținut de o echipa universitara romaneasca in istoria Joc

- Absolvenții ultimei promoții a cursurilor Universitații de Vest Timișoara și-au primit diplomele in cadrul unei ceremonii speciale, sambata. Alaturi de parinți, rude, foști profesori, ei au avut parte de un eveniment deosebit, in Piața Libertații. Piața Libertații a fost plina de veselie, sambata, la…