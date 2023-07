Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a anuntat joi seara, in discursul catre compatrioti, ca sase tari s-au alaturat deja acordului-cadru propus de G7 – grupul tarilor democratice cu cele mai puternice economii – anuntat la summitul NATO de la Vilnius prin care Kievului i se furnizeaza garantii…

- Rusia este pesimista in ceea ce privește perspectivele de reinnoire a acordului privind cerealele din Marea Neagra, deoarece nu s-a inregistrat niciun progres in implementarea acordurilor de insoțire care se refera la exporturile rusești, a declarat luni Kremlinul, citat de Reuters.Financial Times…

- Premierul desemnat Marcel Ciolacu prezinta joi, in plenul Parlamentului, programul de guvernare și lista Guvernului. „Vin astazi in fața dumneavoastra sa imi asum un program de guvernare și o echipa de miniștri cu care sa depașim toate aceste greutați! Vin dintr-un partid care și-a asumat cele mai grele…

- Schimbarea echilibrului politic din SUA modifica agenda politicii economice globale. Pe urmele lui Donald Trump, administrația Biden desființeaza globalizarea așa cum o știam pana acum. Traim, ni se spune, in era unui nou consens de la Washington, in care politica industriala centrata pe națiuni joaca…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut usor in luna aprilie pana la 8,1%, de la 8,3% in luna martie, in timp ce in Romania a scazut de la 12,2%, pana la 10,4%, arata datele publicate, miercuri, de Eurostat. In luna aprilie, tarile membre UE cu cele mai ridicate rate ale inflatiei au fost…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege care completeaza prdonanta de urgenta a Guvernului 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. Astfel, este stabilita obligatia conducatorilor de autovehicule de a folosi in timpul zilei luminile de intalnire sau luminile pentru circulatia…

- Doi producatori de baterii pentru vehicule electrice planuiesc sa cheltuie aproximativ 10 miliarde de euro pentru fabrici din Europa, dupa ce Europa a relaxat regulile privind ajutorul de stat pentru proiectele din industria ecologica in incercarea de a castiga cursa de subventii cu SUA, transmite Reuters.…

- China incearca, prin conversatia presedintelui Xi Jinping cu omologul ucrainean, Volodimir Zelenski, sa isi intensifice influenta asupra Kievului, in sensul intermedierii unei solutii diplomatice, dar si in relatia cu Uniunea Europeana, pentru planurile post-conflict, noteaza Financial Times.Presedintele…