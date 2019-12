Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele Comisiei Europene, Vera Jourova, i-a spus marți ministrului maltez al Justiției, Owen Bonnici, in cadrul unei convorbiri telefonice, ca ancheta privind asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia trebuie sa se realizeze „fara ingerințe politice”, informeaza Le Figaro, anunța MEDIAFAX.Jourova…

- (foto: SkyNews) Daphne Caruana Galizia a fost o femeie curajoasa, o ziarista de investigatii din Malta care a fost ucisa la 16 octombrie 2017, in contextul in care aduna date despre un caz de coruptie la nivel inalt. Asasinarea ei a provocat emotie in societatea civila malteza si in intreaga Europa.…

- Omul de afaceri maltez arestat miercuri in legatura cu ancheta privind asasinarea jurnalistei de investigatii Daphne Caruana Galizia a fost eliberat pe cautiune in cursul serii de joi, au declarat surse din politie, citate de Reuters. Yorgen Fenech, un important om de afaceri, se va afla sub supravegherea…

- Politia malteza l-a arestat miercuri pe unul din cei mai importanti oameni de afaceri din tara, in legatura cu ancheta privind asasinarea jurnalistei de investigatii Daphne Caruana Galizia, potrivit unor surse citate de Reuters. Omul de afaceri Yorgen Fenech a fost retinut dupa ce politia…

- Politia malteza l-a arestat miercuri pe unul din cei mai importanti oameni de afaceri din tara, in legatura cu ancheta privind asasinarea jurnalistei de investigatii Daphne Caruana Galizia, potrivit unor surse citate de Reuters, potrivit Agerpres.Omul de afaceri Yorgen Fenech a fost retinut…

- Guvernele statelor din Uniunea Europeana, Parlamentul si Comisia Europeana au ajuns luni noaptea la un acord referitor la bugetul anului 2020, care creste cheltuielile pentru combaterea schimbarilor climatice, protectia granitelor UE si infiintarea propriului sistem de sateliti, transmite Reuters.

- Uniunea Europeana ar putea fi nevoita sa iși revizuiasca planurile de stimulare a creșterii economice și de combatere a schimbarilor climatice daca nu ajunge rapid la un acord asupra urmatorului buget multianual al UE. Oficiali europeni citați de Reuters anunța ca Germania și alte state din nordul continentului…

- Kristalina Georgieva, confirmata in functia de director generaal al FMI. Este primul șef al instituției provenind dintr-o țara fosta comunista din estul Europei Economista bulgara Kristalina Georgieva a fost confirmata miercuri in functia de director general al Fondului Monetar International. Ea o inlocuiește…