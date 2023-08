Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a invins cu 1 – 0 Victoria Carei in primul tur al Cupei Romaniei, SCM Zalau a dispus miercuri dupa-amiaza si de Gloria Bistrita, calificandu-se astfel in turul trei al competitiei. Formatia zalauana s-a impus cu 2 – 1, dupa ce la pauza, scorul era egal, 1 – 1. Vom reveni.

- SCM Zalau va sustine miercuri, 9 august, primul meci oficial pe teren propriu din noul sezon. Zalauanii au invins miercuri Victoria Carei, in turul 1 al Cupei Romaniei, castigand cu scorul de 1 – 0 in reprizele de prelungiri. Atacantul Sergiu Pop a marcat unicul gol al partidei, dar zalauanii au irosit…

- Conjudețenele CS Universitatea Alba Iulia și Metalurgistul Cugir, singurele reprezentante ale Albei ramare in competiție, se vor duela in turul secund al Cupei Romaniei, la Galtiu. Partidele din turul secund sunt prevazute miercuri, 9 august 2023, la ora 17.30. Ieri, CSU Alba Iulia a invins net 5-0…

- Avantul Reghin (foto) si ACS (MSE) Targu-Mures se vor intalni, miercurea viitoare, intr-un meci contand pentru turul I al Cupei Romaniei la fotbal, sezonul 2023-2024, a informat Federatia Romana de profil, in aceasta dimineata. Urmand un obicei recent, din ultimii 2-3 ani, Cupa Romaniei nu se mai joaca…

- SCM Zalau este singura echipa salajeana care va evolua in faza nationala a Cupei Romaniei, dupa ce Ardealul Criseni a fost eliminata in faza regionala. Zalauanii pregatiti de Cristian Luput si Sergiu Moga vor intra in competitie incepand cu turul 1, meciurile urmand sa aiba loc in data de 2 august.…

- Campioana Farul Constanța și Sepsi OSK Sf.Gheorghe, caștigatoarea Cupei Romaniei, se vor infrunta sambata, 8 iulie, la Ploiești, de la ora 20.00, in meciul pentru Supercupa Romaniei la fotbal. Partida va fi condusa la centru de arbitrul Andrei Chivulete. Ambele formații au mai caștigat Supercupa Romaniei…

- Dupa doua saptamani de pregatire pe plan local, fotbalistii, echipei care activeaza in liga 2, Unirea Dej au sustinut sambata de la ora 10 primul meci de verificare. Adversara gruparii dejene a fost formatia de liga a IV-a, Vulturul Mintiu Gherlii, care s-a reunit doar cu cateva ore inaintea acestei…

- S Farel Roteni și A.F.C. ASA Tg.Mureș vor fi adversare miercuri, 7 iunie, in finala fazei pe județ a Cupei Romaniei la fotbal. Partida se va disputa la Nazna, de la ora 17.30. Caștigatoarea se va califica in urmatoarea faza a competiției, unde va intalni o echipa din liga a 3-a. In semifinalele disputate…