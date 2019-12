UNIC Imobiliare: Secretul în business e să pui preţ pe oameni Compania UNIC Imobiliare s-a distins cu usurinta pe piata de profil din Craiova prin stilul original de a face business. Printr-o combinatie de franchete, familiaritate si profesionalism, membrii echipei au reusit sa transforme o relatie de afaceri intr-un parteneriat pe termen lung. Acestia nu doar ca au castigat increderea partenerilor, dar au stiut și sa se faca indragiti de clienti. Nicu Radut, managerul UNIC, debordeaza de energie si isi intampina mereu clientii si partenerii zambind. Echipa trebuie pretuita In ultimul an, echipa UNIC s-a imbogatit cu doi membri valorosi. „Avem doi oameni… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

