Unghii de vis! Cum să le faci să crească mai repede și să fie mai rezistente Deci, ce face ca unghiile noastre sa devina slabe și fragile in primul rand? „Unghiile noastre sunt alcatuite din straturi de keratina, o proteina care se gasește și in parul și pielea noastra”, spune Rhonda Klein, M.D., un dermatolog certificat din Westport, Connecticut. „Pe masura ce imbatranim, celulele din corpul nostru produc cheratina intr-un ritm mai lent, ceea ce poate face ca unghiile sa slabeasca și sa para uscate și plictisitoare.”Și expunerea la frig extrem, spalarea excesiva a mainilor și contactul cu substanțe chimice – va pot epuiza unghiile, lasandu-le uscate și vulnerabile și… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Uleiul de usturoi este foarte util. Elimina respirația șuieratoare, precum și spasmele la nivelul vaselor cerebrale. Pentru a-l pregati, aveți nevoie de un cap de usturoi, curațat și piureat intr-un mojar, turnați un pahar de ulei de floarea soarelui nerafinat intr-un borcan de sticla și lasați timp…

- Alimentele de baza se vor ieftini. Este „cadoul” pe care il ofera Cabinetul Ciolacu in prima saptamana de guvernare. Astfel, painea, laptele, branzeturile, carnea, ouale, faina, malaiul, uleiul, legumele și fructele proaspete vor costa mai puțin la raft.

- Dupa ce reducerea prețului la lapte a fost un eșec, Guvernul vine acum cu o noua masura de plafonare a prețurilor. De aceasta data este vorba de o reducere semnificativa a adaosului comercial la alimentele de baza consumate de romani zilnic. Laptele, carnea, uleiul si fructele ar putea sa se ieftineasca.

- Annemarie Vaduva este o fosta pacienta oncologica vindecata. A invins cancerul fara sa faca nicio sedinta de chimioterapie sau radioterapie. Ea a urmat o metoda naturala de tratament, despre care sustine ca este cea mai usoara si cea mai eficienta metoda in lupta anti-cancer. A scris chiar si o carte…

- Oamenii legii au destructurat o grupare criminala, dirijata din penitenciar si documentata timp de peste trei luni, care a pus la cale o schema de escrocherie privind presupusele „vanzari a mașinilor din Europa”. In acest context, au fost efectuate percheziții in penitenciare și la domiciliile mai multor…

- Irina Țibaneva, o pensionara in varsta de 60 de ani, a fost condamnata, joi, de instanța din Sankt Petersburg, la doi ani și jumatate de inchisoare cu suspendare, dupa ce a fost gasita vinovata de profanarea mormantului parinților președintelui rus Vladimir Putin, informeaza Reuters.Femeia, o localnica…

- Preturile la alimente au continuat sa creasca in primul trimestru din 2023, uleiurile si grasimile fiind printre produsele cu cele mai mari cresteri de preturi. Datele pentru martie 2023 arata ca pretul uleiurilor si grasimilor in UE a fost, in medie, cu 23% mai ridicat decat in martie 2022, conform…

- Pentru a nu se crea panica, tragedia de la Cernobil a fost anunțata tarziu oamenilor care locuiau in apropierea centralei. Acest lucru a insemnat moartea pentru mulți dintre ei. Evacuarea s-a facut dupa 14 ore.