- Ungaria intentioneaza sa inceapa sa le administreze cetatenilor sai vaccinul anti-coronavirus Sinopharm, produs in China, in cursul lunii februarie, a anuntat vineri guvernul de la Budapesta, relateaza AFP. In ianuarie, Budapesta a devenit prima tara din Uniunea Europeana care a semnat…

- Cehia si-a exprimat interesul fata de vaccinul rusesc Sputnik V, prim-ministrul Andrej Babis deplasandu-se vineri la Budapesta pentru a afla de la omologul sau Viktor Orban despre campania de imunizare cu acest vaccin planuita de autoritatile ungare, transmite dpa. Ungaria ar putea incepe imunizarea…

- Ungaria a decis sa nu mai foloseasca vaccinul rusesc impotriva coronavirusului, fiindca este de parere ca Rusia are o capacitate inadecvata de producție, spune șeful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban. „Rusia are o capacitate de productie inadecvata”, a spus Gergely Gulyas, seful de cabinet…

- Autoritatile ungare au inceput sambata vaccinarea anti-coronavirus cu vaccinul Pfizer-BioNTech a angajatilor din sectorul medical, cu o zi mai devreme decat in majoritatea tarilor Uniunii Europene, transmite Reuters. Ungaria a primit primul transport de vaccin anti-coronavirus sambata dimineata,…

- Ungaria s-a opus prin veto bugetului pentru 2021-2027 si fondului de recuperare post-coronavirus ale Uniunii Europene pentru ca ele ar fi fortat-o sa accepte migratia, a declarat miercuri premierul Viktor Orban, potrivit Reuters. Ungaria, alaturi de Polonia, si-a exprimat luni vetoul atat…

- Pierderea alegerilor prezidentiale in SUA de catre Donald Trump il priveaza pe premierul iliberal de la Budapesta, Viktor Orban, de un aliat important pe scena internationala. Noul presedinte i-a criticat in dese randuri stilul autoritar de conducere. Totusi, Biden cunoaste din 1977 Ungaria, unde si-a…

- Guvernul ungar a emis azi un decret ce ajuta autoritatile sa accelereze aprobarea vaccinurilor anti-Covid-19 care nu sunt dezvoltate in Uniunea Europeana, informeaza DPA, citata de agerpres . Decretul, publicat in Monitorul Oficial al Ungariei, permite autoritatilor sistemului de sanatate sa autorizeze…