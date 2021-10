Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria ofera 50 de locuri in secțiile de Terapie Intensiva pentru bolnavii COVID din Romania, anunța Kelemen Hunor. Presiunea asupra sistemului de sanatate crește de la o zi la alta in toata țara, prin urmare Ungaria ofera ajutor in gestionarea crizei, anunța președintele UDMR, Kelemen Hunor.„Ne-am…

- Statul maghiar ajuta Romania si preia 50 de pacienti cu coronavirus, care au nevoie de terapie intensiva, a declarat ministrul ungar de externe si al comertului exterior, Peter Szijjarto, miercuri, la Budapesta. Potrivit agenției maghiare de presa MTI, șeful diplomatiei ungare a subliniat ca „in ceea…

- Autoritatile au redeschis cele doua spitale modulare de la Pipera, din Capitala si cel de la Lețcani, din Iasi, sub presiunea exploziei de cazuri COVID-19 Marți seara, la spitalul modular din Pipera au fost dusi si primii pacienți infectați cu Sars-COV-2, dupa ce au fost deja evaluati in alte unitati…

- In august anul acesta Ungaria și Romania au fost de acord sa iși accepte reciproc certificatele de imunitate reciproca. Confirmarea era facuta de Florin Cițu. Florin Cițu declara ca ministerele de externe ale celor doua națiuni inca finalizeaza formalitațile acordului. In același timp cele doua state…

- Autoritațile au anunțat ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 12.590 de cazuri noi de COVID, dintr-un numar de 78.982 de teste efectuate. 184 de persoane care erau infectate cu coronavirus și-au pierdut viața, in timp ce numarul persoanelor internate la terapie intensiva a crescut cu 21, ajungand…

- 7.676 cazuri noi de COVID in Romania. 145 de pacienți au murit și 1.195 sunt internați la ATI. Date oficiale din 25 septembrie Autoritațile au raportat 7676 de cazuri noi de COVID in Romania, inregistrate in ultimele 24 de ore. In acest interval s-au inregistrat 145 de decese, dintre care unul la categoria…

- Astfel, conform bilanțului dat astazi publicitații de Grupul de Comunicare Strategica (GCS), in prezent, in spitalele din Romania sunt internați cu COVID-19 180 de copii, 14 dintre ei fiind la Terapie Intensiva. Situația din spitale vine sa confirme avertismentul lansat zilele trecute de medicul militar…

- Romania a ajuns la 1.103.198 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au fost raportate 1.520 noi imbolnaviri. La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. Cel mai recent…