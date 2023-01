Ungaria: Prelungirea conflictului din Ucraina contrazice intereselor Europei

Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria este interesata de o soluționare rapida a conflictului din Ucraina și solicita instaurarea pacii in aceasta țara. Acest lucru a fost anunțat de șeful Ministerului de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, in timpul unui discurs la o conferința de presa dupa o intilnire la Budapesta cu omologul…

- Ungaria va trebui sa faca eforturi pentru modificarea contractelor sale pe termen lung pe gaz cu Rusia daca miniștrii energiei din UE vor decide pe 19 decembrie la Bruxelles un plafon pentru prețul gazelor. Acest lucru a fost declarat joi de ministrul Afacerilor Externe și Relațiilor Economice Externe…

- Sancțiunile anterioare anti-ruse nu au pus capat conflictului din Ucraina și doar au inrautațit situația economica din Europa, același lucru urmind sa se intimple și cu cel de-al noualea pachet de masuri restrictive, despre care se discuta in Uniunea Europeana. Declarația o face ministrul Afacerilor…

- Ungaria intenționeaza sa iși reduca dependența de gazele naturale, primite, in special, de la Rusia, prin creșterea importului de energie electrica, inclusiv din Azerbaidjan. Acest lucru a declarat ministrul Afacerilor Externe și Relațiilor Economice Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, intr-un interviu…

- Impunerea unui plafon de preț pentru petrolul rusesc transportat pe mare ar dauna economiei europene. Acest lucru a declarat ministrul Afacerilor Externe și Relațiilor Economice Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, comentind decizia Grupului celor Șapte, a Uniunii Europene și a Australiei de a stabili…

- Ungaria va furniza un ajutor financiar de 187 de milioane de euro pentru Ucraina, drept contributie a sa la viitorul pachet de sprijin al Uniunii Europene in valoare de 18 miliarde de euro in 2023 pentru Kiev, potrivit unui decret guvernamental publicat miercuri de Budapesta, relateaza Reuters. Guvernul…

- Camera de Comert romano-ungara, cu sediul la Budapesta, urmeaza sa fie inaugurata anul viitor, a anuntat, marti, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, care efectueaza o vizita oficiala in Ungaria. „Anul trecut, am avut peste 11 miliarde de euro schimburi comerciale, Ungaria aflandu-se in topul…