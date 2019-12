Ungaria cauta un nou acord de aprovizionare cu gaze naturale din Rusia Ungaria este pregatita sa inceapa negocierile cu Gazprom privind un nou acord pe termen lung de aprovizionare cu gaze naturale, a anuntat luni ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, dupa intalnirea cu Viktor Zubkov, presedintele Board-ului grupului rus, transmite Reuters.



Ungaria importa majoritatea gazelor naturale din Rusia iar contractul expira pana in 2020.



Consumul anual de gaze naturale al Ungariei este de aproximativ 10 miliarde metri cubi iar autoritatile au anuntat ca au in depozite intreaga cantitate necesara pentru aceasta iarna.



