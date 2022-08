Stiri pe aceeasi tema

- Ana Pandeli este iubita lui Codin Maticiuc, cu care are doi copii, unul de 4 ani, pe Smaranda, iar celalalt pe drum. Deși nu impartașesc aceleași pasiuni, cei doi au o relație amoroasa de cațiva ani.

- Codin Maticiuc tocmai ce a impartașit vestea ca mai așteapta un copil. Iubita lui, Ana Pandeli, este din nou insarcinata, iar afaceristul este in culmea fericirii. Anunțul a fost facut in stilul sau caracteristic, iar Ana Pandeli nu a putut sa nu spuna niciun cuvant despre minunea care este pe cale…

- Primaria Carei se lauda cu proiecte de milioane de euro accesate in folosul comunitații dar cand mergi pe teren ies la iveala ori lucrari de mantuiala ori …lipsa lucrarilor. Un caz este cel intalnit la blocurile ce aparțin de cartierul Republicii, blocurile dispuse in semicerc, din spatele bisericii…

- Caini puși sa se bata, culmea, de catre doi copii, in localitatea Filipeștii de Padure. Baieții in cauza, minori, prind cațeii și ii țin legați pentru sa se sfașia intre ei. Totul, pentru amuzament. Asta deși puștii nu par a avea mai mult de 11, 12 ani... Mama baieților a fost informata…

- Anca Țurcașiu a divorțat, insa lumea nu s-a terminat o data cu separarea de fostul soț. Astfel ca, artista este gata sa mai dea o noua șansa iubirii. Vedeta are doua exemple de barbați dupa care dorește sa se ghideze: tatal și bunicul sau, care au facut-o sa se simta cea mai importanta persoana din…

- Un chitarist cunoscut in lumea intreaga a leșinat pe scena, din nefericire, chiar in timpul unui concert. Evenimentul grandios a avut loc in apropiere de Detroit, Michigan. A fost tratat la fața locului de catre cadrele medicale de specialitate și ulterior a fost transportat de urgența la spital. Iata…

- O cearta telefonica putea duce la o tragedie, in aceasta dimineața, in Cluj-Napoca. Un tanar de 32 de ani, care statea in chirie intr-un apartament al unui bloc de pe strada Grigore Moisil, și-a dat foc locuinței, dupa ce s-a certat cu iubita la telefon. Vecinii povestesc ca barbatul ar fi facut scandal…

- Președintele american a cerut din nou masuri pentru controlul armelor de foc, un subiect dificil pentru Statele Unite, dupa ce un tanar de 18 ani a deschis focul la o școala primara din orașul Uvalde. 19 copii și doi adulți au fost uciși de baiat, care a fost ulterior impușcat mortal de polițiști. „Cand…