Unde este igienic să ținem periuța de dinți? Recomandările medicului stomatolog Adrian Mina! Unde este igienic sa ținem periuța de dinți? Recomandarile medicului stomatolog Adrian Mina! Locul unde depozitam periuța nu are o mare importanța, de cele mai multe ori, pentru ca traim intr-o lume plina de germeni. Este important sa știm ca peria de dinți nu va fi niciodata sterila, deoarece orice mediu in care este plasata conține microorganisme care o vor contamina. „Ținand periuța de dinți in aer liber in baie, ea este expusa la microorganismele din toaleta. Norul aerosolizat de particule microscopice, care se pulverizeaza in aer și pe suprafețele inconjuratoare atunci cand spalați toaleta… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

