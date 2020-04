Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 4 aprilie, politistii argeseni au depistat un autoturism in care se aflau o tanara de 18 ani care avea stabilita masura izolarii la domiciliu, iar in acelasi autoturism, impreuna cu aceasta, se mai aflau doi barbati de 24 si 25 de ani. Chiar soțul tinerei a sunat la 112 sa anunțe plecarea…

- Doi barbați, de 27 și 35 de ani, au fugit joi dintr-un centru de carantina din Iași, sarind pe geam. Aceștia erau in carantina de mai puțin de 24 de ore, unde au fost duși pentru ca nu au respectat izolarea la domiciliu. Cei doi au fost prinși de polițiști, anunța MEDIAFAX.Doi barbați, unul…

- - Buna ziua. Vad ca purtati verigheta: ce cadou ati oferit ieri sotiei, de 8 Martie? - I-am dat un telefon... - Aha, un cadou scump! Cu siguranta, un smartphone nou. Ce model? - I-am dat telefon sa nu ma astepte, ca ies cu baietii sa ne antrenam pentru 9 Martie. - Sa va antrenati pentru ce? - Pentru…

- Echipajul ambulantei care l-a dus la spital pe primul bucurestean depistat cu coronavirus nu a imbracat echipamentul special de protectie, intrucat suspiciunea in cazul sau a fost de colita. Acum, asistenta este izolata acasa, iar ambulantierul se afla in Bulgaria.

- Ziarul Libertatea relateaza ca echipajul ambulantei care l-a dus la spital pe primul bucurestean depistat cu coronavirus nu a imbracat echipamentul special de protectie, intrucat suspiciunea in cazul sau a fost de colita. Acum, asistenta este izolata acasa, iar ambulantierul se afla in Bulgaria.

- "Mi s-au dat niște emisiuni, vreo cinci, care sunt pe post, sa ma uit și sa imi spun parerea despre ele. Sa ma uit la o emisiune in ansamblul ei, dar și in detaliu. Adica de la pachetul grafic și decor, pana la prezentatori, la ținuta lor, la prezența, la formatul emisiei, ce este bun și ce ar putea…

- Barbati neidentificati l-au impuscat mortal in sud-vestul Iranului pe un comandant al militiei Basij, fost aliat al generalului Qassem Soleimani, comandantul Fortei Quds a Gardienilor Revolutiei ucis intr-un atac american cu drona la Bagdad, a relatat miercuri agentia oficiala iraniana IRNA, preluata…

- Trei barbati au fost depistati in timp ce comercializau peste, fara documente legale.Potrivit IPJ Constanta, la data de 15 ianuarie a.c., in jurul orei 14.30, politisti din cadrul Politiei orasului Harsova au depistat, in zona statiei de taxare Giurgeni Vadu Oii, pe DN 2A, 3 barbati, cu varste cuprinse…