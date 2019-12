Unde au calatorit romanii in 2019. Ce destinatii au prins topul clasamentului

Stiri pe aceeasi tema

- Știm cu toții ca atunci cand vine vorba de imaginație, romanii sunt numarul 1. Cel puțin, la cautari pe Google. In anul 2019, romanii au cautat pe platforma online o mulțime de lucruri, doar ca unele dintre ele intrec orice imaginație.

- Poiana Brasov, Sinaia si Predeal ocupa primele trei pozitii intr-un top al statiunilor montane, in conditiile in care peste 62% dintre romani isi vor petrece vacanta de iarna in Romania, potrivit unui studiu realizat de OLX Cazare si Turism. Studiul „Topul statiunilor montane din Romania”…

- Suntem, din nou, fruntasii Europei. De data aceasta, in topul cheltuielilor pentru mancare. In fiecare luna, peste 50 la suta din veniturile unei familii se duc doar pe alimente si pe intretinerea locuintei. Chiar si vecinii bulgari stau mai bine decat noi la acest capitol, arata un studiu. Cu cat ne…

- Peste 1,2 miliarde de lei au cheltuit romanii in perioada 15-17 noiembrie 2019, de Black Weekend. Dintre acestia, 245 de milioane de lei au reprezentat plati online, iar restul plati cu numerar la livrare, potrivit analizei companiei PayU. 245 de milioane de lei, suma cheltuita online, a fost mai mare…

- In cei 11 ani de la lansarea portabilitatii, serviciul care ofera utilizatorilor libertatea de a-si alege cea mai potrivita oferta pentru nevoile lor de consum pastrandu-si numarul de telefon, peste 6,1 milioane de utilizatori si-au portat numarul de telefon. In anul 2019, s-au portat peste 750.000…

- Cei mai multi dintre romani cauta sa petreaca de Craciun in stil traditional, in Romania, iar de Revelion romanii merg la schi in Austria sau Serbia, mai nou, ori la plaja in Egipt, Sri Lanka si Thailanda, a declarat pentru News.ro Violeta Ghizdeanu, directorul agentiei Pan European Travel, care spune…

- Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava (USV) se pozitioneaza pe locul 144 in Topul international al universitatilor din Europa Emergenta si Asia Centrala, clasament ce cuprinde 354 de institutii de invatamant superior.Clasamentul are la baza 10 indicatori: reputatia academica (30%), ...

- Aproape jumatate din numarul total de aplicari pentru joburile din vânzari (3 milioane, de la începutul anului și pâna acum) a fost depus de candidații cu vârste cuprinse între 25 și 35 de ani. Aproximativ 750.000 de aplicari au aparținut celor din categoria de vârsta…