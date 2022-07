Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Iași a organizat in prezența vicepreședintelui Consiliului Raional Ungheni, Vasile Lupu, conferința de presa de lansare a proiectului „Reabilitarea infrastructurii de transport in zona transfrontaliera Ungheni-Iași in vederea fluidizarii traficului catre punctul de trecere a frontierei…

- Expoziția etnografica „Camașa cu altița”, organizata in perioada 15 iunie – 19 august 2022, face parte din acțiunile de promovare a patrimoniului imaterial al Geoparcului Internațional UNESCO „Ținutul Buzaului”, ale Consiliului Județean Buzau, prin Centrul Județean de Cultura și Arta Buzau și Asociația…

- „Tramvaiele Bozankaya vor contribui evident la imbunatațirea in continuare a transportului public in orașul nostru. De asemenea, finalizarea lucrarilor pe bulevardul Virgil Sahleanu va facilita circulația calatorilor spre și dinspre Zona Industriala și Tomești. Mulțumesc și pe aceasta cale companiei…

- Unchiul primarului venise la instanta cu o expertiza care prevedea si un posibil amplasament pentru terenul de 10.000 de metri patrati pe care il ceruse municipalitatii Unchiul primarului a pierdut procesul prin care se voia improprietarit cu un hectar de teren in zona Moara de Vant. Judecatoria a respins…

- Festivalul-concurs „Cantec, joc si port strabun” Primaria Municipiului Iași organizeaza vineri, 27 mai 2022, incepand cu ora 13.30, la Casa de Cultura „Mihai Ursachi” – Parcul Copou, Festivalul-concurs de folclor „Cantec, joc și port strabun”. Concursul se adreseaza tinerilor pasionați de folclor din…

- Primaria va organiza un festival-concurs de folclor. Evenimentul va avea loc pe 27 mai si se adreseaza tinerilor cu varsta cuprinsa intre 11 si 20 de ani. Perioada de inscriere va tine pana pe 18 mai. Fiecare persoana interesata va transmite, prin intermediul coordonatorului, un dosar de inscriere (fisa…

- Vineri, 27 mai 2022, incepand cu ora 12.00, la Casa de Cultura „Mihai Ursachi” din Parcul Copou, Primaria Municipiului Iași, in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Iași, Universitatea Naționala de Arte „George Enescu” Iași și Casa de Cultura „Mihai Ursachi” Iași, vor organiza Festivalul-concurs…

- Al patrulea și al cincilea tramvai Bozankaya construite pentru Municipiul Iași au ieșit din fabrica și vor ajunge in Depoul Companiei de Transport Public Iași in cursul saptamanii viitoare! Primele trei vagoane de același tip, provenite de la compania Bozankaya, din Turcia, au fost primite in lunile…