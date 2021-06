UNATC prezent la Cannes pentru al X-lea an consecutiv

Stiri pe aceeasi tema

- Scurtmetrajul romanesc "Prin oras circula scurte povesti de dragoste", regizat de Carina-Gabriela Dasoveanu, a fost selectat in sectiunea Cinefondation a Festivalului de Film de la Cannes, au anuntat marti organizatorii evenimentului. Organizatorii au anuntat marti si juriul sectiunii Cinefondation…

- Sase cineasti din Tunisia, Suedia, Franta, Egipt si Spania alcatuiesc juriul competitiilor Cinefondation si de scurtmetraje de la editia de anul acesta a Festivalului de Film de la Cannes. Productia romaneasca „Prin oras circula scurte povesti de dragoste”, de Carina-Gabriela Dasoveanu (UNATC), se…

- Regizorul rus Kirill Serebrennikov, al carui film "Petrov's Flu" a fost selectat in competitia de lungmetraje de la Cannes, este vizat de o interdictie de parasire a teritoriului national al Rusiei si nu va putea sa participe la editia din acest an a celebrului festival de pe Croazeta, a anuntat…

- Filme regizate de cineasti celebri, precum Asghar Farhadi, Francois Ozon, Kirill Serebrennikov, Jacques Audiard, Nadav Lapid si Nanni Moretti se numara printre cele 24 de pelicule care au fost selectate in competitia de lungmetraje din acest an a Festivalului de la Cannes, informeaza site-ul oficial…

- Nationala masculina de volei a Romaniei va debuta joi, 6 mai, in preliminariile Campionatului European 2021. Primele meciuri au loc la Nitra, in Slovacia, informeaza FR Volei. Romania face parte din Grupa E, alaturi de selectionatele Slovaciei, Elvetiei si Albaniei. Initial, calificarile ar…

- Ludogorets Razgrad este campioana Bulgariei pentru a 10-a oara la rand. Claudiu Keșeru (34 de ani) a inscris in meciul care a adus titlul, victoria cu 3-1 cu Beroe. Ludogorets este matematic campioana Bulgariei, dupa un singur meci din play-off-ul pentru campionat. Victoria de astazi cu Beroe, scor…

- Filmul de animatie "Raya and the Last Dragon", produs de studioul Disney, s-a clasat pe primul loc in box-office-ul din America de Nord pentru al treilea weekend consecutiv, cu incasari de 5,15 milioane de dolari obtinute de vineri pana duminica, potrivit cifrelor comunicate de compania Comscore,…