Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii unei expozitii gazduite de Muzeul German de Istorie din Berlin, numita "Economii - Istoria unei virturti germane", isi propun sa explice cum a ajuns cumpatarea o trasatura definitorie a natiunii germane. "Am vrut sa examinam modul in care economisirea a devenit ceva care a fost…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, duminica, un mesaj cu ocazia sarbatoririi Zilei NATO in Romania, vorbind despre o ”dubla semnificate”: 69 de ani de la semnarea Tratatului de la Washington si 14 ani de la aderarea Romaniei la ”cea mai puternica Alianta politico-militara din istorie”. ”Ca parte…

- Premierul Pavel Filip a solicitat mobilizare maxima in contextul conditiilor meteo nefavorabile si a ninsorilor puternice de pe intreg teritoriul tarii. "Chiar daca am fost pregatiti pentru o criza, s-au dovedit a fi precipitatii mai mari decat ne-am asteptat.

- Austriecii trebuie sa ramana vigilenti pentru a observa fortele politice distructive, chiar daca au trecut 80 de ani de cand tara a devenit o parte a Germaniei national-socialiste, a cerut luni presedintele austriac Alexander Van der Bellen, scrie agerpres.ro.

- Probabil puțin ciudat opiniei publice, sarbatoarea internaționala de 8 martie s-a nascut la inceputul anilor 1900 din randul mișcarilor socialiste ale unor unor diverse țari. Puternice mișcari feministe, majoritatea avand radacini comuniste, au fost organizate in SUA, Marea Britanie, Prusia (Germania)…

- Sufrageria Bethlen, aflata in castelul Corvinilor din Hunedoara va gazdui miercuri, 14 februarie, de la ora 12.00, un dublu eveniment, organizat de municipalitate, Castelul Corvinilor si Muzeul de Arheologie, Istorie, Etnografie Hunedoara. Ziua de 14 februarie marcheaza implinirea a 560 de ani de la…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, care s-a dus vineri dupa-amiaza la Volgograd - actualul nume al Stalingradului -, a salutat, in fata veteranilor, ”cea mai mare batalie din al Doilea Razboi Mondial, care s-a soldat cu un triumf al armatei noastre, a poporului nostru”. ”Aici a stiut poporul…

- ”Triumful” sovietic in batalia de la Stalingrad a fost sarbatorit vineri 75 de ani de Rusia, un punct major de cotitura in al Doilea Razboi Mondial si un simbol al mandriei regasite si patriotismului pe care vrea sa-l incarneze Vladimir Putin, aflat in campanie in vederea celui de-al patrulea mandat,…