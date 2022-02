Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul „Fii respinsabila de sanatatea ta! – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin” aflat la a doua etapa din regiunea Nord-Vestica la nivelul județului Bistrița-Nasaud continua și anul acesta, dupa doua runde desfașurate in…

- Polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Prundu Bargaului au dispus azi-noapte, in urma probatoriului administrat, reținerea pentru 24 de ore a unui tanar de 25 de ani. Originar din Prundu Bargaului, tanarul este cercetat pentru infracțiuni la regimul rutier. Ieri, in jurul orei 16.30, pe strada Secu din…

- Majorarile anunțate de Aquabis pentru anul acesta i-a facut pe consilierii județeni sa reacționeze. Unii au refuzat sa voteze un proiect de hotarare ce viza mandatarea administratorului public al județului sa dea girul unor majorari de tarife care se apropie și de 40%. In ședința de Consiliu Județean…

- Calatorii CFR din Moldova vor fi transportați cu autobuzul prin județ. Circulația pe caile ferate din Bistrița-Nasaud a fost oprita din cauza copacilor cazuți pe șine și firele de electricitate. Caile Ferate Romane au anunțat ca traficul feroviar pe segmentul feroviar Vatra Dornei – Nasaud și retur…

- Ministerul Apararii Naționale a inceput sa recruteze și sa selecteze militari in rezerva, in calitate de rezerviști voluntari in Armata Romaniei. Acest lucru este posibil datorita locurilor ramase neincadrate in anul 2021. Campania de recrutare are ca scop ocuparea a 444 de locuri de rezervisti voluntari…

- Guvernul Romaniei, prin Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat alocarea a 8 containere modulare pentru spitalele din Bistrița-Nasaud. Acestea vor fi folosite pentru triajul epidemiologic și vaccinare. Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a aprobat alocarea a 8 containere modulare pentru…

- Este cunoscut faptul ca proiectul voluntarilor Patriarhiei Romane are un real succes. Foarte multe femei din județul Ilfov, care s-au prezentat la punctele de recoltare, au evitat cancerul de col uterin și complicațiile acestei maladii datorita campaniei de „prevenire si diagnosticare precoce a cancerului…

- Inca cinci școli din județ au trecut pragul critic de 60% rata vaccinare, a transmis vineri seara ISJ BN. Saptamana trecuta, 16 școli și gradinițe incepeau școala in format online, pentru ca rata de vaccinare in randul personalului nu ajunsese la 60%. De saptamana viitoare doar 11 școli și gradinițe…