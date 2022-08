Una, alta, mai multe, de la mare, de la mări… Hey, prietene cititor! Care ești pe-aci? Ma aude cineva? Povestim și noi cate ceva? E picior de cititor pe aici? Ai venit din vacanța? Te-ai adunat de pe drumuri? Ți-ai tras sufletul? Ori acum urmeaza sa pleci? Sau, poate, din diferite motive, anul asta nu pleci nicaieri? De-o fi una, de-o fi alta dintre posibilitațile vazute de mine, acum, la ceas de seara, eu, abia ajunsa acasa de prin preumblari, te salut, prietene cititor, oriunde și oricum ai fi. Hai ca incep eu cu povestitul. Printre drumuri la țara, sa hranim orataniile și sa udam gradina și livada, printre drumuri la oraș, pentru treburi,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

