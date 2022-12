Stiri pe aceeasi tema

- Echipa naționala de fotbal feminin a Statelor Unite ale Americii beneficiaza de pe urma performanței reprezentativei masculine, eliminata in optimile de finala la Campionatul Mondial, 1-3 contra Țarilor de Jos. In luna septembrie a acestui an, Federația de fotbal din Statele Unite ale Americii parafa…

- In numele Statelor Unite ale Americii, felicit poporul roman, care sarbatorește Ziua Marii Uniri și iși amintește de unificarea țarii sale in urma cu peste 100 de ani. Acesta este un an special, deoarece recunoaștem cea de-a 25-a aniversare a parteneriatului strategic dintre Statele Unite și Romania.…

- Intre 10.000 și 13.000 de militari ucraineni au murit de la inceputul invaziei ruse. Acest lucru a fost declarat de consilierul șefului biroului președintelui Ucrainei, Mihail Podoliak, citand date ale Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. In urma cu doua zile, Ursula von der Leyen spusese…

- Ziua de vineri, 25 noiembrie, aduce alte patru partide la Cupa Mondiala din Qatar. Programul zilei de 25 noiembrie de la CM Qatar 2022: Țara Galilor – Iran, ora 12:00 (Grupa B) Qatar – Senegal, ora 15:00 (Grupa A) Olanda – Ecuador, ora 18:00 (Grupa A) Anglia – Statele Unite ale Americii, ora 21:00…

- Ivana Knoll (30 de ani) a atras toate privirile lae dițiile din 2014 și 2018 ale Campionatului Mondial de fotbal. Supranumita de publicația britanica The Sun ”cea mai frumoasa femeie de la Cupa Mondiala”, croata este la Doha, pentru a-și susține favoriții. Ivana Knoll i-a criticat pe organizatorii turneului…

- In cadrul congresului anual al Asociației americane de neurologie, organizat la Chicago, cercetatorii s-au axat pe legatura intre toxinele din mediu – poluarea atmosferica, pesticide, microplastice – și tulburarile neurologice, transmite The Guardian. Potrivit cercetatorilor, oamenii se pot confrunta…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a avut o convorbire telefonica cu presedintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, liderul ucrainean transmitand ca loviturile de racheta impotriva unor obiective civile din intreaga Ucraina sunt un semn de slabiciune a armatei ruse, care pierde pe campul…

- Meta, compania-mama a Facebook si Instagram, a anuntat marti ca a destructurat o importanta retea de dezinformare despre razboiul dus de Rusia in Ucraina, relateaza AFP. Operatiunea rusa a inceput in mai si a vizat in principal Germania, dar si Franta, Italia, Ucraina si Marea Britanie, a explicat David…