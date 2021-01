Stiri pe aceeasi tema

- Statia Meteo din municipiul Botosani a inregistrat, marti dimineata, o temperatura negativa record pentru aceasta iarna, de minus 18,4 grade Celsius, a declarat, pentru AGERPRES, meteorologul Tatiana Haha. Potrivit sursei citate, temperatura minima a fost masurata la ora 7,30. ‘Este o temperatura de…

- Zilele acestea este ger in majoritatea regiunilor din Romania. Meteorologii au lansat o informare de ger care intra in vigoare din aceasta noapte. Gerul se va menține pana la inceputul saptamanii viitoare in intreaga tara. Conform ANM, „in intervalul 16 ianuarie, ora 2:00 – 20 ianuarie, ora 10:00, vremea…

- Meteorologii clujeni atrag atenția ca urmeaza cinci zile de ger, in care minima va ajunge la minus 14 grade Celsius.Vineri, 15 ianuarie, minima va fi de minus 12 grade Celsius și va ninge, iar maxima va fi de minus doua grade,Sambata, 16 ianuarie, noaptea se vor inregistra minus minus 13 grade Celsius,…

- Un val de aer polar loveste Romania in weekend. La sfarsitul saptamanii, vremea va deveni rece, geroasa mai ales noaptea si dimineata, cu temperaturi de minus 18 grade Celsius. „Sfarsitul saptamanii aduce intr-adevar o racire in ceea ce priveste vremea pentru ca o masa de aer rece va stationa cel putin…

- "Sfarsitul saptamanii aduce intr-adevar o racire in ceea ce priveste vremea pentru ca o masa de aer rece va stationa cel putin pentru urmatoarele zile pana spre finele celei de-a doua decade a lunii ianuarie. In zonele depresionare vorbim de temperaturi cu minus 15, minus 18 grade Celsius si cel mult…

- Meteorologii anunța ca in urmatoarea perioada vom avea parte de primul ger din aceasta iarna. Temperaturile vor scadea in aproape toata țara. In anumite regiuni termometrele vor arata chiar -20 de grade Celsius. ANM a emis o informare de ninsori și vant puternic ce vizeaza jumatate din țara. Va ninge…

- Valul de frig care a pus stapanire pe mai multe țari din Europa va lovi și țara noastra. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), de sambata noapte, de la ora 23:00, incep ninsorile și vor urma trei zile de viscol și polei. Elena Mateescu, directorul general al ANM a avertizat, la Digi…