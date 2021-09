Stiri pe aceeasi tema

- Contrar așteparilor, intalnirea nu a fost una violenta ci mai degraba pașnica.In imaginile surprinse de o camera de monitorizare a faunei se observa ca animalele se analizeaza de la distanta, dar nu devin agresive.La un moment dat, mistretul trece pe langa un urs, iar acesta il trateaza cu indiferenta.

- O camera de monitorizarea a faunei a surprins momentul in care un urs și un mistreț se intalnesc intr-o padure din Caraș-Severin. Conform imaginilor, animalele se analizeaza de la distanța, dar nu devin agresive. Camera de monitorizare a faunei a fost montata de angajații Romsilva care administreaza…

- Senatoarea Diana Sosoaca a postat pe pagina sa de Facebook o filmare pe Transfagarasan, acolo unde a intalnit o ursoaica cu mai multi pui. La un moment dat aceasta intra intr-o cearta cu cativa localnici care venisera sa alunge animalele. „Problema este ca nu-i hraneste absolut nimeni. Ursoaica isi…

- O vipera cu corn a fost filmata intr-o padure din Parcul Național Domogled - Valea Cernei. Șarpele periculos a fost descoperit de angajații Romsilva care se aflau in timpul unei acțiuni de monitorizarea a faunei. O vipera cu corn a fost filmata de specialiștii Romsilva din cadrul administrației…

- Imagini revoltatoare au fost surprinse pe Autostrada Soarelui, acolo unde șoferii circula dupa regulile proprii. Din cauza cozilor lungi formate in aceste zile caniculare, aceștia au decis sa recurga la metode care sa le scurteze timpul de așteptare. Din pacate, acest comportament este total ilegal…

- Imagini foarte frumoase cu o capra neagra intr-o padure din Parcul Natural Putna Vrancea, intr-o filmare realizata de o camera de monitorizare a faunei amplasata in padure de specialiștii Romsilva, au fost publicate de Regia Naționala a Padurilor – Romsilva. Capra Neagra are habitatul in zonele stancoase…

- Un ras a fost filmat cu ajutorul unei camere de monitorizare intr-o padure din Vrancea. Rasul nu apare foarte des in apropierea oamenilor deoarece este un animal discret. Rasul a fost filmat intr-o padure din Parcul Natural Putna Vrancea in timp ce trece pe langa camera de monitorizare a faunei,…

- Papucul Doamnei, o orhidee salbatica foarte rara și protejata prin lege, a inflorit in Parcul Natural Putna Vrancea. Anunțul a fost facut de Romsilva, care a publicat și imagini cu floarea. „Imagini frumoase cu o planta foarte rara, Papucul Doamnei, care a inflorit in padurile din Parcul Natural Putna…