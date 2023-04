Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat beat a izbit un caine de asfalt pana l-a omorat! Barbatul, dintr-o comuna din judetul Bacau, a fost retinut de politisti pentru uciderea animalelor, cu intentie, fara drept, scrie News.ro . Incidentul a avut loc la sfarsitul lunii martie, pe o strada din comuna Barsanesti, judetul Bacau. Un…

- Un urs care a ajuns la o ferma din localitatea Cadaciu Mare, judetul Harghita, a omorat 42 de oi, informeaza Agerpres. Localnicii au fost avertizati de prezenta ursului printr-un mesaj RO-Alert. Atacul ursului a avut loc vineri seara in spatele unei cladiri a fermei, „la 50 de metri de zona locuita”,…

- Un localnic din Bucșani (jud. Giurgiu), in varsta de 36 de ani, a fost impuscat la o partida de vanatoare la care participa alaturi de alte doua persoane. S-a intamplat la sfarșitul saptamanii trecute, mai exact pe data de 29 ianuarie, cand, puțin dupa ora 16, Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu…

- Pe 29 ianuarie a.c., ora 16.18, Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu a fost sesizat prin apel 112, de catre personalul unui spital din municipiul București, cu privire la faptul ca un barbat a fost impușcat.Din primele cercetari, polițiștii au constatat faptul ca evenimentul ar fi avut loc in comuna…

- Un barbat a murit dupa ce a fost impușcat de cainele sau. Animalul a apasat din greșeala pe o pușca aflata pe bancheta din spate a camionului in care era alaturi de barbat. Incidentul a avut loc in Kansas, SUA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un barbat a murit, dupa ce a fost impușcat de cainele sau. Animalul a apasat din greșeala pe o pușca aflata pe bancheta din spate a camionului in care era alaturi de barbat. Incidentul a avut loc in Kansas, SUA.

- Un macelar a murit in timp ce incerca sa sacrifice un porc in Hong Kong, a anuntat politia orasului. Macelarul, in varsta de 61 de ani, care lucra in abatorul Sheung Shui de la periferia de nord a orasului, a fost doborat la pamant de porcul care se zbatea, avand o rana de 40 de centimetri, provocata…

- Un polițist a fost reținut dupa ce a impușcat un caine in curtea casei sale. Din fericire, cațelul a scapat cu viața, cu o gaura in cap, sarind gardul proprietații și adapostindu-se intr-un canal pluvial situat la o distanța de aproximativ 5 metri. Animalul ar fi fost impușcat de ofițer cu o pușca.…