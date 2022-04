Un ucrainean a aruncat vopsea roșie pe poarta ambasadei Rusiei în Italia Azi dimineața, dupa cum transmite Corriere della Sera, in jurul orei 6:30, un barbat in varsta de 43 de ani, originar din Ucraina, dar care locuiește in Italia, a aruncat o galeata cu vopsea roșie pe poarta Ambasadei Federației Ruse in Italia, care se afla pe via Gaeta. Gestul barbatului este unul de protest impotriva razboiului declanșat de Rusia in țara sa, Ucraina. Și, potrivit sursei citate, vopseaua roșie reprezinta sangele varsat de toți compatrioții lui in localitațile de front. Forțele de ordine au intervenit imediat și barbatul a fost reținut pentru cercetari. Ucraineanul nu are antecedente.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ruse care lupta in Ucraina au folosit mine antipersonal interzise in regiunea Harkov de estul țarii, potrivit Human Rights Watch. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- „Forțele ruse se regrupeaza dupa ce au incercat sa ocupe Kievul”, titreaza New York Times, notand totodata ca Rusia ar intenționa sa imparta Ucraina in doua, consolidandu-și dominația in estul și sudul țarii. Ar fi vorba despre un „scenariu de tip Coreea”, avertizeaza șeful principalului Serviciu de…

- Zelenski a declarat in interviul oferit, ieri, presei ruse, ca iși dorește sa semneze un acord cu Romania pentru protejarea limbii romane in statul vecin, in semn de respect fața de minoritatea romana. Este pentru prima data cand Ucraina vine cu o asemenea abordare, in condițiile in care romanii constituie…

- Este posibil ca Rusia sa fi inceput deja al Treilea Razboi Mondial, a declarat miercuri președintele ucrainean Volodimir Zelenski intr-un interviu pentru NBC News. Rezultatul invaziei Ucrainei de catre președintele rus Vladimir Putin nu a fost inca decis, dar este posibil ca decizia sa fi deschis calea…

- Rusia a cerut miercuri Statelor Unite sa explice lumii de ce a finantat ceea ce Moscova prezinta a fi programe biologice militare in Ucraina, potrivit Reuters. Purtatoarea de cuvant a MAE rus, Maria Zaharova, a cerut transparenta din partea Washington cu privire la aceste acuzatii, care sunt negate…

- Ministerul rus al Apararii a avertizat angajatii companiilor ucrainene din domeniul apararii cu privire la viitoare atacuri care vor fi efectuate cu arme de inalta precizie, a declarat. duminica. purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii, Igor Konasenkov, transmit EFE si DPA. Fortele armate ruse…

- Forțele ucrainene nu vor putea rezista atacului lui Putin, este de parere Richard Dearlove, fost șef al spionajului britanic MI6, intr-o intervenție pentru podcastul The Telegraph. Ucrainenii au atras laude pentru curajul lor in lupta impotriva invaziei ruse, insa fostul șef al MI6 avertizeaza ca este…

- Fortele ruse au lansat sambata atacuri coordonate cu rachete si artilerie asupra mai multor orase ucrainene, inclusiv capitala Kiev, unde s-au facut auzite focuri de arma si explozii langa cladiri guvernamentale, au anuntat oficiali militari ucraineni si martori oculari pentru Reuters, noteaza Agerpres.…