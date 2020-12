Un tribunal olandez respinge cerere Greenpeace de a bloca ajutorul de stat acordat KLM

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul elvetian Nestle SA, cel mai mare producator mondial de alimente, a anuntat joi ca va investi 3,2 miliarde franci (3,6 miliarde dolari) in urmatorii cinci ani pentru a-si reduce amprenta de carbon, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Nestle a detaliat o serie de masuri pentru a-si…

- Spania va investi 4,3 mld. euro in tehnologia 5G, pana in 2025 Spania va investi pana in 2025 aproximativ 4,3 miliarde de euro in conectivitate si utilizarea tehnologiei 5G, a anuntat marti purtatorul de cuvant al Guvernului, Maria Jesus Montero, dupa reuniunea saptamanala a cabinetului, transmite Reuters.…

- Germania va acorda ajutoare de 22 de miliarde de euro companiilor si liber-profesionistilor afectati de impactul epidemiei de Covid-19, in primul semestru al anului 2021, au declarat persoane apropiate situatiei, transmite Reuters potrivit news.ro. Separat, programul de compensatii destinat…

- In iunie, Guvernul Olandei anunta ca va furniza KLM fonduri de 3,4 miliarde de euro, pentru a o ajuta sa supravietuiasca in timpul pandemiei de coronavirus (COVID-19). Pachetul este format din imprumuturi bancare garantate de 2,4 miliarde de euro si un credit direct de un miliard de euro, a precizat…

- Premierul britanic Boris Johnson l-a acuzat miercuri pe primarul Londrei, Sadiq Khan, ca a falimentat sistemul de transport al capitalei, dupa ce acesta a cerut un pachet de asistenta de 5,7 miliarde de lire (7,4 miliarde dolari) pentru acest sistem, serios afectat de restrictiile impuse din cauza pandemiei…

- Acțiunile Daimler au crescut vineri cu 4,5%, dupa ce producatorul de automobile de lux a anunțat rezultatele din trimestrul al treilea, susținute de revenirea vanzarilor de mașini din septembrie, relateaza Reuters potrivit Mediafax.Caștigurile Daimler din trimestrul al treilea al anului inainte…

- Organizația Mondiala a Comerțului a autorizat Uniunea Europeana sa impuna taxe vamale majorate asupra marfurilor SUA in valoare de 4 miliarde de dolari pentru a riposta faața de subvențiile primite de Boeing, anunța Reuters potrivit Mediafax.Organizația Mondiala a Comerțului a autorizat Uniunea…

- Bulgaria intentioneaza sa stranga doua miliarde de euro de pe pietele internationale de obligatiuni, iar procedura de plasament (bookbuilding) ar urma sa fie deschisa marti, au declarat pentru Reuters doua surse din apropierea acestui dosar. Potrivit surselor, Bulgaria vrea sa isi consolideze finantele…