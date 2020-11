Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii clujeni au depistat, marți seara, un tanar care s-a urcat la volan deși nu deținea un permis de conducere.Astfel, in cadrul unei acțiuni in trafic, in jurul orei 18.40, politistii rutieri din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au depistat un tanar de 18 ani, din Cluj-Napoca, in timp…

- Un barbat din localitatea Veseuș a fost ranit dupa ce a fost acroșat de o mașina. Polițiștii au descoperit ca tanarul care conducea autoturismul nu avea permis și se afla sub influența alcoolului. Potrivit IPJ Alba, vineri, in jurul orei 7.40, polițiștii rutieri din Blaj au fost sesizați, prin 112,…

- Polițiștii efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de “conducerea unui vehicul fara permis de conducere” și “punerea in circulație sau conducerea unui vehicul neinmatriculat”. Sambata, 31 octombrie 2020, in jurul orei 18.00, polițiștii au oprit in trafic,…

- In seara de joi, 8 septembrie, la ora 22.35, politistii din Borsa au efectuat semnale regulamentare de oprire a unui autovehicul, insa acesta și-a continuat deplasarea, acroșand un alt autovehicul, care circula regulamentar. Politistii au pornit in urmarirea acestuia, fiind identificat pe strada Lazuci…

- Polițiști din cadrul Politiei Orasului Rupea efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de „conducerea unui vehicul fara permis de conducere”. Polițiștii rutieri au depistat in trafic, o tanara in varsta de 26 ani, care conducea un autoturism inmatriculat…

- Ziarul Unirea Doi barbați prinși la volan fara permis de conducere, de catre polițiștii din Alba. S-au ales cu dosar penal Doi barbați au fost depistați de polițiștii din județul Alba, in timp ce conduceau fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de cei doi, cercetarile…

- Politistii doljeni au intocmit un dosar penal pentru conducere fara permis pe numele unui tanar de 19 ani, din Celaru. Oamenii legii sustin ca acesta, desi nu are permis, a condus sub influenta bauturilor alcoolice. Cand au incercat sa-l traga pe dreapta, tanarul a fugit de politisti. Oamenii legii…

- Ziarul Unirea Dosar penal pentru doi șoferi din Alba, depistați de polițiști fara permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule și sub influența bauturilor alcoolice Polițiștii din Alba au depistat in trafic doi șoferi care s-au abatut normelor circulației rutiere, unul din conducatorii…