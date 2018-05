Stiri pe aceeasi tema

- Aradeanul care detine drepturile asupra imaginii lui Arsenie Boca pe teritoriul Romaniei, dupa ce marca a fost inregistrata de o firma din Marea Britanie, a somat sute de societati comerciale din tara, inclusiv magazine ale cultelor religioase, dar si Manastirea Prislop, cerand sa nu mai comercializeze…

- Zeci de obiecte religioase cu Arsenie Boca au fost confiscate dintr-un magaizn din Arad. Polițiștii aradeni au acționat in urma unei sesizari facute de un barbat care spune ca deține in Romania drepturile asupra marcii ”Parintele Arsenie Boca”. Polițiștii au descins, miercuri, intr-un magazin de suveniruri…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, luni dupa-amiaza, o alerta de vreme severa valabila pana la orele serii, in județele Timiș și Arad. The post Alerta de vreme severa in vestul țarii! E posibil sa cada grindina appeared first on Renasterea banateana .

- O avertizare hidrologica cod galben a fost emisa, astazi, de Administrația Naționala Apele Romane, ca urmare a incalzirii vremii și a topirii zapezii. Avertizarea este valabila și pentru mai multe bazine hidrografice de pe raza județelor Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara, incepand de astazi și…

- Un accident grav de circulație s-a produs, in aceasta seara, pe un drum din vestul țarii, o tanara fiind resuscitata și transportata in stare grava la spital. Accidentul a avut loc pe drumul național 79, la ieșire din localitatea Zimandu Nou, județul Arad, care leaga orașul Arad de Oradea. Potrivit…

- Ambasadorul Italiei in Romania, Marco Giungi, a declarat, miercuri, la Timisoara, ca principala problema a firmelor italiene din vestul tarii este lipsa fortei de munca, iar in acest moment se incearca gasirea unor solutii, printre care si automatizarea fabricilor. Ambasadorul Italiei in Romania, Marco…

- In vestul țarii a circulat, in acest sfarșit de saptamana, un tren special. Ministerul Transporturilor anunța ca, ieri, a fost pus in circulație un tren-proba de transport combinat, pe relația terminal Curtici – Simeria – Petroșani – Craiova. Trenul a fost incarcat cu opt camioane și a ajuns la destinație…