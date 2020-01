Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de masini s-au scufundat intr-un lac inghetat de langa Vladivostok, Rusia, dupa ce gheata s-a spart si a inghitit, practic, autoturismele respective. Majoritatea masinilor erau ale unor barbati veniti sa pescuiasca la copca. Din fericire, nu au existat victime, insa multi dintre pescari au fost…

- Crestinii ortodocsi au sarbatorit luni Boboteaza (Epifania) plonjand in apele inghetate sau participand la intreceri de inot, noteaza DPA. Intreceri pentru marcarea Epifaniei au fost organizate in Grecia, Cipru, Bulgaria, Romania si in alte tari unde Biserica Ortodoxa a adoptat calendarul gregorian.…

- Selectionata Romaniei a fost repartizata in Grupa C, alaturi de Spania, Ungaria, Muntenegru, Kazahstan și Senegal, la Campionatul Mondial de handbal feminin 2019, care va avea loc in Japonia, intre 30 noiembrie si 15 decembrie.Primele trei echipe din fiecare serie se califica in Grupele Principale.…

- Principiul bipolaritatii existent in perioada Razboiului Rece a disparut. Odata cu asta, sunt pe cale sa dispara in neant si Tratatele Fundamentale semnate intre SUA si URSS in scopul de a mai ridica bariere de protectie pentru a impiedica un razboi mondial devastator cu arme nucleare.

- Fetita s-a nascut cu aceasta "masca a lui Batman", o malformatie congenitala, nevus melanocitic uriaș. Medicii din SUA au refuzat sa o trateze, motivand ca este vorba de un program foarte complicat, 80 de operații cu anestezie generala, care trebuie efectuate in decurs de 5 ani in mai multe instituții…

- Dintre toate serviciile de informații care opereaza in Republica Ceha, cele mai active și agresive activitați sunt desfașurate de serviciile de informații din Rusia și China. Aceasta concluzie este cuprinsa in ultimul raport al Serviciului Ceh de Securitate și Informații (BIS). „Pe baza analizei informațiilor…

- Autoritatile din regiunea Kaliningrad recurg la metode inedite pentru a stimula natalitatea. Astfel, din anul viitor, tinerele care vor naste in timpul studiilor, sau pe parcursul a patru ani dupa finalizarea lor, vor beneficia de o alocatie de 300 de mii de ruble rusesti sau

- O scena de o cruzime infioratoare a avut loc in incinta unei gradinițe din Rusia. Un barbat in varsta de 36 de ani, narcoman, a patruns in incinta unei gradinițe din orașul Narian-Mar, din nordul Rusiei, și i-a taiat gatul cu cuțitul unui copil de șase ani. Agresorul n-a fost intrebat nimic de personalul…