- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, intr-un mesaj pe Twitter, condoleante pentru familia tanarului roman mort in atentatul de la Hanau, Germania. "Cu profunda tristețe am aflat ca in urma atacurilor violente de la Hanau, Germania, și-a pierdut viața și un cetațean roman. Transmit condoleanțe…

- Romanul omorat in atentatul din orasul german Hanau era un tanar in varsta de 23 ani din Giurgiu. Vili Viorel Paun era nepotul primarului Marian Patuleanu din comuna Singureni, Giurgiu. Baiatul traia in Germania cu parintii sai si lucra pe un post de curier. Joi seara se intorcea de la munca si se afla…

- Vili Viorel Paun era originar din localitatea Singureni, județul Giurgiu. Se afla insa de cațiva ani in Germania, alaturi de familie. Baiatul locuia in Hanau alaturi de mama și de tatal sau. Femeia este chiar verișoara primarului localitații Singureni, Marian Patuleanu. „Este nepotul meu”, a declarat…