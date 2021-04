Un tânăr a venit la examenul auto în locul unchiului. Cum s-a dat prostește de gol A profitat de faptul ca masca este obligatorie in timpul testarii si s-a prezentat in locul barbatului de 44 de ani. Planul i-ar fi reusit, poate, daca ar fi stiut sa spuna data nasterii, atunci cand a fost intrebat. Prins in fapt, oamenii legii i-au facut dosar penal atat lui cat si unchiului. Barbatul de 44 de ani a avut programarea pentru sustinerea examenului teoretic de permis pe data de 1 aprilie. Pentru ca a mai picat testul in repetat (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Bucuresti, prins in plimbandu se in Constanta, desi avea mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea. Un tanar in varsta de 20 de ani, din Bucuresti, care avea emis mandat de executare pentru o pedeapsa privativa de libertate, a fost depistat in cursul noptii trecute de catre jandarmi,…

- La data de 4 martie 2021, in jurul orei 15.20, polițiștii din Horea l-au depistat pe un tanar de 19 ani, din comuna Horea, in timp ce conducea, pe raza comunei, un autoturism neinmatriculat și fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de conducatorul auto, cercetarile…

- CHIȘINAU, 18 feb – Sputnik. Administrația președintelui Maia Sandu a reacționat la acuzațiile și interpretarile eronate care au aparut in spațiul public cu privire la cheltuielile nejustificate ale instituției. Pe pagina oficiala a Președinției a fost publicat un comunicat in care este menționat…

- Borcea, care a fost si la inchisoare, a intrat in tot felul de afaceri, dar cea mai profitabila, dupa propria-i marturisire ar fi fost cea cu butelii. "In '90, nu aveam ce sa fac cu banii. Intr-o zi a venit Talnar (n.red. antrenorul Cornel Talnar) la mine acasa si nu i-a venit sa creada. Asa cum multi…

- Ghinion pentru un tanar de 36 de ani, condamnat la inchisoare cu executare, la Timișoara. Individul a fost depistat de jandarmi noaptea pe strada și a fost legitimat. Așa au aflat oamenii legii ca barbatul este urmarit pentru a fi dus la inchisoare.

- Pe 10 ianuarie, in jurul orei 10:30, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Mioveni au depistat un barbat de 25 de ani, din Davidesti, care conducea un autoturism pe str. Calea Boteni din Mioveni, prezentand pentru control un permis de conducere emis de autoritatile din Bulgaria, susceptibil a fi fals.…

- Iarna ne-a prins pe nepregatite la Cluj-Napoca și se circula in condiții grele, cu toate ca principalele artere sunt curațate.Problema, explica drumarii, este ca ninge in continuare și se depune un nou strat de zapada pe carosabil. Cluj - A nins puternic. Aveți grija cum conduceți - FOTO

- Un barbat a fost ranit dupa ce a fost lovit de o mașina. Evenimentul s-a produs in seara zilei de 6 ianuarie, in jurul orei 20.00, in localitatea Baciu din județul Cluj. Din cercetarile polițiștilor a rezultat ca un conducator auto in varsta de 21 de ani, din comuna Aghiresu, care circula dinspre Cluj-Napoca…