- Voința, perseverența, increderea in doctorii care știu sa faca adevarate miracole, l-au ajutat pe tanarul student Carlo Felix Adam sa treaca cu bine printr-o experiența incredibila și sa invinga o tumoare cerebrala de proporții impresionante, cu ajutorul medicilor Spitalului „Nicolae Oblu” din Iași. …

- Un turist beat a pus salvamontiștii și medicii pe drum dupa ce a sunat la 112 spunand ca și-a fracturat piciorul in varf de munte și are nevoie de ajutor. Un apel disperat la 112 a pus salvamontiștii și medicii in alerta in Borșa, județul Maramureș. Un turist și-ar fi fracturat piciorul in varf de […]…

- Un copil de trei ani fost atacat de un roi de albine, in timp ce se juca in curtea casei, in Botoșani. Baiatul a fost dus de urgența la spital, unde medicii au extras peste 70 de ace. Baiețelul se juca in curtea casei, unde erau mai mulți stupi. El era la o distanța de […] Articolul Un copil de trei…

- Un copil in varsta de cinci a murit dupa ce a cazut, vineri, de la etajul al noualea al unui bloc de locuinte din Onesti. Medicii ajunși la locul tragediei au incercat sa il resusciteze, insa manevrele nu au avut succes. ACTUALIZARE: Copilul de 5 ani care a cazut, vineri, de la etajul 9 al […] Articolul…