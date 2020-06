Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Sushant Singh Rajput, una dintre cele mai mari vedete din Bollywood, a fost gasit mort in apartamentul sau din Mumbai, relateaza BBC.Se crede ca tanarul de 34 de ani și-a luat viața, potrivit poliției din Mumbai.

- Un yoghin indian care spunea ca nu s-a mai hranit si hidratat in ultimele opt decenii, care a facut obiectul unor studii medicale dar si al multor indoieli, a murit marti la varsta de 90 de ani, a anuntat unul dintre vecinii lui, citat de AFP. Ascetul Prahlad Jani, care purta parul lung si un inel in…

- Conform unui purtator de cuvant al politiei, citat de Reuters, ambasadorul a fost gasit decedat in locuinta sa dintr-o suburbie a Tel Aviv-ului Ambasadorul Du Wei sosise in Israel in februarie. Intre 2016 si 2019 condusese reprezentanta diplomatica a Chinei in Ucraina. Diplomatul chinez avea 58 de ani,…

- India este țara care a obligat la izolare cei mai mulți oameni, 1,3 miliarde. Tot mai mulți nu mai rezista și infrunta riscul de a fi prinși, dar iși deschid micile lor afaceri, pentru a mai face rost de un ban. Un batran de 71 de ani din Madhya Pradesh, districtul Betul, din centrul Indiei, a fost…

- Doliu la Bollywood. Actorul Irrfan Khan, cunoscut la nivel internațional pentru rolurile din "Slumdog Millionaire" și "Jurassic World", a murit la varsta de 53 de ani, informeaza BBC. Vedeta a decedat intr-un spital din vestul orașului Mumbai. In 2018, actorul a anunțat ca a fost diagnosticat cu o tumoare…

- Co-proprietarul echipei americane de baseball New York Yankees, Hank Steinbrenner, a carui familie detine una dintre cele mai importante francize din sportul profesionist, a decedat, luni, la varsta de 63 de ani, in urma problemelor de sanatate de lunga durata, a anuntat echipa, citata de Reuters.…

- Strazile erau pustii, iar cladirile de birouri inchise luni la New Delhi, capitala Indiei, in contextul restrictiilor impuse pentru a impiedica raspandirea coronavirusului, premierul Narendra Modi cerandu-le oamenilor sa ramana in casa si sa se salveze, relateaza Reuters, scrie Agerpres.India…

- Strazile erau pustii, iar cladirile de birouri inchise luni la New Delhi, capitala Indiei, in contextul restrictiilor impuse pentru a impiedica raspandirea coronavirusului, premierul Narendra Modi cerandu-le oamenilor sa ramana in casa si sa se salveze, relateaza Reuters. India a raportat 415 cazuri…