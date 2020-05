Un soldat german a fost condamnat la 10 ani de internare într-un ospiciu pentru că a abuzat sexual mai mulţi copii Soldatul german a fost gasit vinovat de abuz sexual impotriva unor minori. Se pare ca tanarul facea parte din marea retea de pornografie infantila descoperita pe teritoriul Germaniei. Barbatul a recunoscut ca a abuzat sexual patru copiii mici, cu varste intre 1 an si 5 ani, in 30 de ocazii diferite. Acesta a filmat abuzul la care a supus o fetita de 7 ani, dupa care a pus la dispozitia partenerilor sai de chat inregistrari video si fotografii ale calvarului copilului. Victimele sale au fost mai ales fiul sau vitreg si propria sa fiica, dar si fiica unui partener de chat din Bergisch… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

