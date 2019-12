Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au fost ranite, sambata seara, pe DN66, in localitatea Bretea Strei din județul Hunedoara, dupa impactul dintre doua mașini. Potrivit polițiștilor, accidentul a fost provocat de un șofer baut, care a facut o depașire și a lovit alta mașina.Purtatorul de cuvant al IPJ Hunedoara,…

- Dirijorul roman Cristian Macelaru va prelua conducerea Orchestrei naționale a Franței incepand cu data de 1 septembrie 2021, anunța France Musique. Dirijorul in varsta de 39 de ani ii va urma la pupitrul Orchestrei naționale a Franței francezului Emmanuel Krivine, care a petrecut patru sezoane la conducerea…

- Olympique Marseille a urcat pe locul secund in clasamentul campionatului de fotbal al Frantei, dupa ce invins pe teren propriu, cu 2-1, formatia Olympique Lyon, duminica seara, in derby-ul etapei a 13-a din Ligue 1.Internationalul francez Dimitri Payet a reusit o "dubla" pentru Marseille, in prima repriza…

- Un tanar șofer de 24 de ani din comuna Verești a fost reținut 24 de ore in arest, dupa ce, fiind in stare de ebrietate, s-a urcat la volan și a ajuns cu autoturismul in gardul unei locuințe. Pe numele sau a fost deschis un dosar penal, pentru comiterea a doua infracțiuni la regimul rutier.O patrula…

- Vineri, 18 octombrie, in jurul orei 00.20, intre localitatile Ieud si Sieu a avut loc un accident rutier. Conducatorul unui autoturism ar fi adormit la volan si a intrat intr-un pom. Au rezultat trei victime, dintre care una in stop cardio-respirator, celelalte doua persoane fiind constiente. La fata…

- Noul serviciu se adreseaza celor care vor sa isi inchirieze masinile, precum si celor care vor sa le conduca pentru o perioada de minimum trei ore si cel mult 30 de zile. Astfel, cei care vor sa isi listeze masina, precum si cei care vor sa inchirieze un autovehicul, o vor putea face pe www.perpetoo.com,…

- Un cetatean englez de 34 de ani s-a ales cu un dosar penal, luni, dupa ce a fost depistat conducand un autoturism sub influenta unor substante psihoactive. Barbatul a fost oprit de politistii de la rutiera pe bulevardul Tineretului din Craiova.

- Un sofer oprit in trafic de catre politisti, iritat la un moment dat de faptul ca urma sa fie testat alcooscopic, a devenit recalcitrant, echipajul fiind nevoit sa-l incatuseze.Incidentul s-a petrecut in cursul noptii de miercuri spre joi, in jurul orei 02.45, cand politistii din cadrul Politiei ...