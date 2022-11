Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Mitoc, cu permis obținut la școala de șoferi online, a vandut „gogoși” polițiștilor care l-au oprit la Vlasinești Duminica, polițiștii din Vlasinești au oprit pentru control, pe drumul județean D.J. 294 A, un autoturism condus de un tanar, de 26 de ani, din comuna Mitoc. Acesta a prezentat…

- Un șofer din Copalau a ramas fara lemne și a primit și amenda de la polițiștii din Flamanzi Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Flamanzi au oprit, pentru control, o autoutilitara care transporta material lemnos, condusa de un barbat, de 59 de ani, din comuna Copalau. In urma verificarilor efectuate…

- Polițiștii Biroului de Ordine Publica, aflați noaptea trecuta in serviciul de patrulare pe raza municipiului, au observat in jurul orei 00.30 doua persoane care se aflau intr-un autoturism parcat pe o strada din Bistrița. Intrucat nu și-au putut justifica prezența in acel loc, polițiștii i-au legitimat…

- Vineri, 28 octombrie 2022, la ora 14:30, o patrula de siguranța publica din cadrul Biroului de Ordine Publica a Poliției Municipiului Radauți, in timp ce efectua activitați de supraveghere și control a traficului rutier pe strada Horea a efectuat un semnal de oprire a unui autoturism despre care existau…

- Scene desprinse parca din filmele de acțiune pe strazile din Radauți. Vineri dupa-amiaza, o patrula a Biroului de Ordine Publica a primit o informație potrivit careia un șofer care nu avea permis de conducere a plecat la plimbare pe strazile din Radauți. Autoturismul suspect, marca Mercedes Benz, a…

- O patrula din cadrul Secției 10 Poliție Rurala Gura Humorului a oprit pentru control pe raza localitații Paltinoasa autoturismul condus de un barbat de 55 de ani din județul Botoșani. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatul fiind…