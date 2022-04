Stiri pe aceeasi tema

- La aceasta data sunt 5 centre de vaccinare in județul Mureș, dintre care doua funcționeaza in Municipiul Targu Mureș. Rata scazuta de vaccinare va duce la reducerea drastica a acestora incepand cu 1 aprilie, aflam de la directorul DSP Mureș, Iuliu Moldovan: Actualmente, mai funcționeaza 5 centre de…

- ONG-uri locale și-au unit forțele pentru a veni in sprijinul cetațenilor ucraineni care au fost nevoiți sa-și paraseasca țara din cauza razboiului. Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare, in parteneriat cu Asociația Cunoaște-i Nu Discrimina, deschide azi, 7 martie, un centru de asistența pentru refugiați…

- In 28 februarie, polițiștii anticorupție ai Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Judetean Anticoruptie Maramures, in baza ordonantelor de delegare emise de procurorul competent din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Maramureș, au efectuat un numar de 4 perchezitii domiciliare in județul…

- Politistii au intocmit dosar penal The post Barbat cu permis de conducere falsificat prins de politistii din Targu Mures appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Barbat cu permis de conducere falsificat prins de politistii din Targu Mures Credit autor: L A. Source

- Primul centru de vaccinare anti-COVID pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 5 si 11 ani, de la nivelul municipiului Braila, a fost deschis miercuri, informeaza Prefectura Braila. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Un barbat de aproximativ 77 de ani infectat cu COVID-19 a fost gasit decedat The post Persoana infectata cu coronavirus gasita decedata in propria locuinta din Targu Mures appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Persoana infectata cu coronavirus gasita decedata in propria locuinta…

- O invazie a rușilor in Ucraina ar putea avea loc in acest weekend sau la inceputul saptamanii viitoare. Este mesajul transmis, vineri, de Statele Unite, chiar in timp ce presedintele Biden discuta cu liderii unor țari membre NATO, intre care si Romania. Joe Biden are programata sambata o discutie telefonica…

- Au fost aplicate mai multe amenzi The post Doua petreceri intrerupte de politistii din Targu Mures appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Doua petreceri intrerupte de politistii din Targu Mures Credit autor: L A. Source