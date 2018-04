Stiri pe aceeasi tema

- Care este miza intalnirii dintre Liviu Dragnea si Ionut Misa? Stabilirea planului de amenzi suplimentare pe care inspectorii ANAF trebuie sa le aplice la firme si populatie in 2018, sustine senatorul Florin Citu. Acesta prezinta, intr-o postare pe...

- IPJ Alba a organizat, miercuri, o actiune cu efective marite in orasul Teius. Au fost aplicate 51 de amenzi in valoare de 16.600 lei si a fost constatata o infracțiune. Politistii au confiscat zeci de litri de bauturi alcoolice, dar si produse alimentare si industriale. Inspectoratul de Politie Judetean…

- „Documentul este un raport anual al ANAF. La pagina 12 in acest document este dovada ca Liviu Dragnea și PSD, deși au tot dezmințit, au inceput o vanatoare organizata in cel mai mic detaliu, inspirata din regimul sovietic, a cetațenilor și companiilor private pentru a colecta mai mulți bani la buget”,…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a raspuns scrisorii premierului Viorica Dancila care solicita clarificarea adresei din 2012, transmisa de CE ministrului Justitiei de atunci, Mona Pivniceru, in care cerea detalii despre anumite dosare.

- Peste 80 de polițiști bacauani au acționat pe drumurile din județ și in 49 de comune intr-o ampla acțiune pentru creșterea gradului de siguranța a cetațenilor. Vizate au fost combaterea comerțului ilicit, respectarea normelor privind circulația pe... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Politistii din Alba Iulia au verificat 52 de taximetristi, cu privire la modul in care respecta normele legale specifice acestei categorii de transportatori. 27 au fost amendati. Cu ocazia aceleiasi actiuni, au fost depistati 4 soferi ce practicau taximetria, in mod ilegal. La data de 6 martie a.c.,…

- Cinci infractiuni rutiere si 48 de sanctiuni au fost aplicate in urma unei actiuni organizate de Politia Municipiului Alba Iulia, ce a avut ca scop prevenirea accidentelor rutiere si combaterea conducerii autoturismelor de catre persoane aflate sub influenta alcoolului. In noaptea de 17/18 februarie…

- Politistii au organizat miercuri 233 de actiuni si au intervenit la 2.403 de evenimente, dintre care 1.972 au fost sesizate prin 112. In urma interventiilor au fost constatate 671 de infractiuni, iar 125 de persoane au fost prinse in flagrant delict. De asemenea, au fost depistate noua persoane…