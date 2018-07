Stiri pe aceeasi tema

- Instanta suprema a pronuntat, joi, solutia in dosarul DGASPC in care liderul PSD, Liviu Dragnea, este acuzat de fapte de coruptie alaturi de fosta sa sotie, Bombonica Prodana. Deciziile nu sunt definitive.

- Un roman, acuzat ca si-a ucis fosta iubita, tot romanca, a fost condamnat la inchisoare pe viata, in Marea Britanie. Motivul pentru care a omorat-o i-a șocat pe polițiști. Romanul a fost condamnat la inchisoare pe viața dupa ce a atacat-o chiar in fata casei ei din Londra, in urma cu cateva luni.…

- Genu Armeanu, in varsta de 45 de ani, a fost condamnat la inchisoare pe viata in 15 minute, scrie observator.tv. Acesta va petrece cel putin 28 de ani in spatele gratiilor, fara dreptul de eliberare conditionata. Citeste si Caz socant intr-o localitate din Suceava. Un barbat si-a ucis sotia,…

- Lupu Madalin Miki, condamnat la inchisoare pe viața de Tribunalul Alba, iși așteapta sentința definitiva. Dosarul crimei din Partoș, finalizat la Curtea de Apel Alba Iulia. Inculpatul a cerut modificarea pedepsei. Curtea de Apel Alba Iulia a finalizat, miercuri, cercetarea judecatoreasca in dosarul…

- Marocanul Abderrahman Bouanane a fost condamnat vineri de un tribunal finlandez la inchisoare pe viata pentru injunghierea mortala a doua femei si ranirea altor opt persoane in 2017, in cursul primului atac terorist cu care s-a confruntat Finlanda, relateaza agentia Reuters. Bouanane,…

- Autorul atentatului de la Stockholm din 2017, condamnat, joi, la inchisoare pe viața, dupa ce a ucis cinci oameni si a ranit 14, printre care si o romanca. Pe 7 aprilie 2017, uzbekul Rahmat Akilov a furat un camion si a intrat in pietonii aflati pe o artera comerciala din Stockholm , dupa ce, in prealabil,…

- Un chirurg din Mures a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru luare de mita, dupa ce si-a recunoscut vinovatia. Medicul reclamat ca a cerut bani unei persoane inainte de a-i opera fiica nu poate lucra timp de doi ani si va presta munca in folosul comunitatii doua luni.