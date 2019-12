Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 63 de ani din Germania a avut o surpriza placuta de Craciun, cand un trecator i-a inapoiat rucsacul plin de cadouri si cu suma de 16.000 de euro, pe care il uitase sub un copac, relateaza...

- Un avion MiG din Fortele aeriene iraniene s-a prabusit miercuri in nord-vestul Iranului, cei doi membri ai echipajului decedand, a anuntat agentia de presa ILNA, citata de Reuters, potrivit Agerpres. Incidentul s-a produs in apropierea masivului muntos Sabalan.Citește și: Fenomen CIUDAT in…

- Ieri, 16 decembrie 2019, la ora 03.00, pe DN 76, in localitatea bihoreana Bratești, polițiștii Secției Nr. 2 de Poliție Rurala Beiuș au depistat in trafic un barbat de 37 de ani, din comuna Arieșeni, in timp ce transporta cu o autoutilitara 96 de pomi de Craciun, specia brad, nemarcati si fara documente…

- Un barbat a fost injunghiat de 14 ori si a fost batut si calcat in picioare de doi indivizi, intr un magazin din judetul Constanta, scrie observator.tv. Incidentul extrem de violent a fost surprins de camerele de supraveghere.Incidentul s a consumat vineri seara, intr un magazin din localitatea constanteana…

- Un minor baut s-a aflat in centrul unui scandal, noaptea trecuta, in satul Hodoni, care aparține de comuna Satchinez, județul Timiș. Incidentul s-a soldat cu o victima, dupa ce tanarul in varsta de 16 ani, agresor, a scos briceagul la un consatean și l-a injungheat in spate. Deși nu a implinit varsta…

- Incident șocant la un camin pentru varstnici din Bistrița. Un barbat in varsta de 73 de ani a fost injunghiat miercuri de un alt barbat, informeaza Mediafax. Incidentul a avut loc dupa ce cei doi s-au luat la cearta. Un barbat in varsta de 71 de ani l-a lovit cu un cuțit, in zona pieptului, […] Post-ul…

- Reglare de conturi la Ceadir-Lunga. Un individ a injunghiat un barbat de 25 de ani. Incidentul a avut loc intr-un local dintr-un parc.Criminalul i-a aplicat victimei trei lovituri de cutit in regiunea pieptului.In urma actiunilor de investigare, oamenii legii au identificat infractorul.

- Un conflict a avut loc pe o strada din Timisoara, in apropiere de Institutul de Boli Cardiovasculare din oras, intre trei cetateni tunisieni. Unul dintre tineri a fost injunghiat in spate de un altul, agresorul fiind retinut pentru 24 de ore, iar pe numele sau fiind intocmit dosar penal pentru lovire…