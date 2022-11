Un român ce viola prostituate în Marea Britanie, prins datorită unui odorizant din mașină Un cetațean roman a fost condamnat in Marea Britanie la 13 ani de inchisoare pentru viol, dupa ce a violat mai multe prostituate. A fost prins cu ajutorul odorizantului din mașina. Barbatul a violat mai multe femei care practicau prostituția in zona Hillfields din Conventry. De asemenea acesta a mai fost cercetat pentru arme albe și pentru loviri sau alte violențe. Atacurile ar fi avut loc in perioada august – noiembrie 2019. Acesta a violat doua prostituate și a incercat sa o violeze și pe a treia, dar insa a scapat, iar apoi a fost batuta de catre barbatul roman. Publicația coventryobserver.co.uk… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

