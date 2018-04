Un profesor de matematica a ajuns miliardar oferind meditatii elevilor

Stiri pe aceeasi tema

- Liu Yachao, directorul operational de la TAL Education Group, un furnizor de servicii de meditatii pentru elevii chinezi, a devenit al doilea miliardar al companiei, in conditiile in care valoarea actiunilor firmei s-a dublat in ultimul an, informeaza Bloomberg. Potrivit unui raport publicat anul trecut…

- Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, a efectuat o vizita in China, aceasta fiind prima deplasare in strainatate de la inceperea mandatului, in 2011, afirma surse citate de site-ul agentiei Bloomberg. Nu exista informatii oficiale despre aceasta vizita. Potrivit agentiei Kyodo, Kim…

- Salariile in Marea Britanie au inregistrat, in perioada noiembrie 2017 - ianuarie 2018, cel mai rapid ritm de crestere din 2015, sporind sansele ca Banca Angliei sa majoreze rata dobanzii in sedinta de politica monetara programata in luna mai. Castigurile totale, incluzand bonusurile, au urcat…

- Administratia Trump ar urma sa anunte pana vineri noi tarife pentru importurile din China, in valoare de pana la 60 de miliarde de dolari, in domeniul tehnologiei, telecomunicatiilor si proprietatii intelectuale, au anuntat doi oficiali sub protectia anonimatului. Pana la introducerea oficiala…

- Criminalitatea cibernetica costa economiile din intreaga lume aproximativ 600 de miliarde de dolari pe an, sau 0,8% din PIB-ul mondial, in crestere fata de aproximativ 445 de miliarde de dolari in anul 2014, arata un studiu publicat miercuri de firma McAfee, specializata in protectia impotriva atacurilor…

- Emiratele Arabe Unite, un exemplu clasic de stat petrolier din Golful Persic, a cumparat in luna decembrie a anului trecut petrol din SUA, o tranzactie care ilustreaza modul in care industria petrolului de sist din SUA are impact asupra pietelor din intreaga lume. Potrivit datelor furnizate…

- Broadcom Ltd intentioneaza sa dezvaluie luni o oferta imbunatatita, de aproximativ 120 de miliarde de dolari, pentru preluarea producatorului de chipuri pentru smartphone-uri Qualcomm Inc, aceasta urmand sa fie cea mai mare achizitie realizata vreodata in sectorul de tehnologie. Surse care…

- Autoritatile de la Beijing iau in considerare o fuziune intre Comisia de reglementare a sectorului bancar chinez (CBRC) si Comisia de Reglementare a Asigurarilor din China (CIRC), pentru a coordona mai bine masurile de tinere sub control a riscurilor financiare, au declarat pentru Bloomberg surse care…