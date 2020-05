Stiri pe aceeasi tema

- Austria își va redeschide frontierele estice în 15 iunie. Austria a anunțat deja ca vor fi ridicate controalele instaurate pentru a limita raspândirea noului coronavirus, începând de la aceeași data, de la frontierele cu Germania, Elveția și Liechtenstein.…

- Perioada starii de urgența s-a incheiat, Romania este de astazi in stare de alerta, iar cu privire la acest lucru, in ședința de ieri a Guvernului s-au adoptat masuri importante, masuri de sprijin de care romanii și mediul de afaceri romanesc are mare nevoie in aceasta perioada. Masurile adoptate ieri…

- Inca un roman infectat cu noul coronavirus a murit in Franta, iar numarul deceselor cetatenilor romani din afara tarii, din cauza COVID-19, a ajuns la 88, informeaza Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Potrivit GCS, 2.205 de cetateni romani din strainatate au fost confirmati ca fiind infectati cu…

- Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, 1.512 cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.157 in Italia, 226 in Spania, 26 in Franța, 16 in Germania, 64 in Marea Britanie, 2 in Namibia, 3 in SUA,…

- Lista cu „zonele rosii”, pentru care este necesara carantina institutionalizata timp de 14 zile, a fost actualizata joi, numarul tarilor ajungand la 12. Potrivit INSP, tarile considerate „zone rosii” ca urmare a cazurilor de coronavirus sunt: Austria, Belgia, Elvetia, Italia, Franta, Germania, Spania,…

- Procesul de renaționalizare va costa 600 de milioane de euro, toți din banii contribuabililor. Compania aeriana Alitalia se confrunta cu probleme financiare inca dinaintea crizei provocate de coronavirus. In luna ianuarie, planurile ca compania sa fie preluata de Lufthansa sau de compania…

- Germania isi va inchide in mare masura, incepand de luni, frontierele cu Franta, Austria si Elvetia, din cauza coronavirusului, au afirmat duminica surse guvernamentale ale agentiei dpa. Masurile ar urma sa intre in vigoare la ora 8 dimineata (07.00 GMT). Conform informatiilor dpa, transportul…

- Iata programul meciurilor: ISTANBUL BASAKSEHIR (Turcia) - COPENHAGA (Danemarca) OLYMPIAKOS (Grecia) - WOLVERHAMPTON (Anglia) RANGERS (Scotia) - BAYER LEVERKUSEN (Germania) WOLFSBURG (Germania) - SAHTIOR DONETK (Ucraina) INTERNAZIONALE MILANO (Italia) - GETAFE (Spania)…