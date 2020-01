Stiri pe aceeasi tema

- Un postas din judetul Vrancea este anchetat de politisti dupa ce a furat banii locuitorilor comunei Chiojdeni. Sute de localnici nu au primit pensiile, alocatiile si ajutoarele sociale care sunt platite in luna ianuarie, transmite corespondentul MEDIAFAX . Postasul, un barbat de 41 de ani, nu a dus…

- Politia a deschis un dosar penal dupa ce o tanara in varsta de 28 de ani din localitatea Aricestii Rahtivani, insarcinata in luna a noua, a fost gasita decedata in locuinta sa, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova. "La fata locului s-a deplasat o echipa de cercetare,…

- Un tanar din Radești s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus o mașina fara a avea permis și sub influența alcoolului. Etilotestul a indicat 0,94 mg/l alcool pur in aerul expirat. Potrivit IPJ Alba, luni, in jurul orei 11.30, polițiștii Postului de Poliție Radești l-au depistat pe un barbat de 31 de…

- Scene șocante au fost filmate de un barbat din comuna Poșta, județul Galați, unde o fetița de 7 ani, batuta și lasata sa inghețe de frig in gradina de mama sa, bauta, este salvata de un vecin. Copila țipa și spune ca nu vrea sa se intoarca la parinți. Poliția a deschis un dosar penal in acest caz,…

- Un barbat din Galati, care are interdictie de a vota, s-a prezentat, duminica, la o sectie din municipiu, situatia sa fiind semnalata de sistemul informatic. Reprezentantii sectiei de votare au sesizat Politia care a deschis dosar penal pe numele barbatului.

- Vasile Gelatu din Bradiceni, comuna Peștișani, este cercetat de poliție intr-un dosar de furt de lemne deschis miercuri de polițiștii din localitate, la sesizarea unui cetațean care a reclamat ca lemne din padurea sa au fost taiate in cursul zilei de ieri de respectiv. Potrivit reclamantului,…